Зеленський про евакуацію з «Азовсталі»: близько 100 людей вже прямують на підконтрольну Україні територію

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних із «Азовсталі» в Маріуполі, перша група приблизно зі 100 осіб вже прямує на підконтрольну уряду України територію.

«Розпочалася евакуація цивільних із «Азовсталі». Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Наразі вони, разом із представниками ООН, працюють над евакуацією решти громадян із території заводу», – написав Зеленський у твіттері.

ООН також підтвердила, що зараз триває операція з евакуації цивільних людей із «Азовсталі». В організації повідомили, що людей намагаються вивезти спільно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та в координації з українськими та російськими чиновниками.

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