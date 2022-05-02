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US Vows Increased Support for Ukraine Amid Continued Russian Aggression

House Speaker Nancy Pelosi became the highest-ranking elected official to visit Ukraine’s president in Kyiv. She led a U.S. congressional delegation that promised more support for Ukraine and unwavering solidarity in its fight against Russian aggression. VOA’s Arash Arabasadi has more.

дата публікації: 02-05-2022



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