US Vows Increased Support for Ukraine Amid Continued Russian Aggression

House Speaker Nancy Pelosi became the highest-ranking elected official to visit Ukraine’s president in Kyiv. She led a U.S. congressional delegation that promised more support for Ukraine and unwavering solidarity in its fight against Russian aggression. VOA’s Arash Arabasadi has more.
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Луценка не цікавить зустріч нардепа Кононенка із посіпакою януковича злочевськимрозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Генеральну прокуратуру не зацікавила зустріч нардепа Ігоря Кононенка із екс-міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським, справи проти екс-міністра закриті. Такий …читати
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